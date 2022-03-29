سعيد غريب يبدأ مشوار قيادة منتخب اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يبدأ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء المدرب الوطني سعيد غريب مشواره بقيادة منتخبنا الوطني لكرة اليد بالحصة التدريبية الأولى له عقب تكليفه أول من أمس من قبل لجنة المنتخبات في اتحاد اليد بالمهمة والتي ليست بغريبة على سعيد لخبراته باللعبة التي امتدت أكثر من 35 عاماً لاعباً ومدرباً.

ويأتي التدريب في أولى محطات تجمعات المنتخب للإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي ستقام بدولة الكويت الشقيقة في الفترة من 15 ولغاية 31 مايو 2022.

وفي تصريح خص به «البيان الرياضي» وجه غريب شكره لاتحاد اللعبة على الثقة بتولية قيادة المنتخب في هذه الفترة، وأضاف إن المهمة ليست بجديدة، وسنسعى لتحضير المنتخب بالسرعة الممكنة ونحن نسابق الزمن ومن خلال التجمعات الداخلية، وإقامة بعض المباريات الودية.

وكشف غريب أنه تمت دعوة 24 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة إضافة لبعض العناصر أصحاب الخبرات، ممن شاركوا في البطولة الآسيوية الأخيرة بداية هذا العام بالكويت، مضيفاً إن المشاركة في الدورة الخليجية محطة مهمة لهذا الفريق الذي نأمل إعداده لفترة مقبلة للمشاركة في التصفيات الآسيوية والدولية بطموحات التأهل لكأس العالم وأولمبياد 2024.

وختم سعيد غريب حديثه بشكر لجنة المنتخبات برئاسة عبدالله الكعبي على التحضيرات المبكرة.

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