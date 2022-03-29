النصر «عميد» ألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى للعموم، بتحقيقه 12 ميدالية ملونة، ( 7 ذهبيات،3 فضيات، وبرونزيتان)، وجاء الوصل ثانياً برصيد 10 ميداليات ( 7 ذهبيات، 3 برونزيات)، وجاء الشارقة ثالثاً وحقق 3 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات. أقيمت المنافسات في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتوج الفائزين، الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبد الله نائب رئيس الاتحاد، بحضور ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وراشد ناصر آل علي مدير البطولة، وسعيد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.

وأشاد محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر بالإنجاز وتفوق لاعبي «العميد» في جميع فئات البطولة، وثمن جهود اللاعبين والجهاز الفني ودور إدارة النادي في دعم «أم الألعاب»، ومساندتها للاعبين، وهو ما أثمر عن الإنجاز.

وأكد راشد ناصر آل علي أن المستويات الفنية الجيدة والأرقام التي تحققت في البطولة تمثل إشارات جيدة للمرحلة المقبلة، في ظل جهود تعزيز تطور اللعبة، وقال: الجهود مستمرة من مجلس إدارة الاتحاد لتنظيم بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة و«أم الإمارات» قبل نهاية الموسم.

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