ختام «دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حقق سباق دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 -2022، نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً بمشاركة نخبة من أبطال وبطلات المستقبل في هذه الرياضة.

وأقيم السباق أول من أمس في شواطئ جميرا، بالتعاون بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك-، الذي استضاف الحدث ورحب بالمشاركين تحت مظلة اتحاد الإمارات الشراع التجديف، حيث تنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب فئتين اثنتين، الأولى قوارب ليزر 4.7 تحت 17 سنة، والثانية قوارب أوبتمست تحت 14 سنة. كما كشفت المنافسات عن مواهب صاعدة من أبناء وبنات الجاليات المقيمة في دولة الإمارات.

تتويج

وقام بتتويج الفائزين والفائزات محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد الكمدة عضو مجلس إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك-، ويوسف البستكي مدير قسم الشراع في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد السويدي رئيس لجنة الحكام.

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