ميرزا يحمل آمال منتخبنا في «آسيوية الدراجات» اليوم

المصدر: دوشنبه - عدنان الغربي

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يحمل يوسف ميرزا، آمال الإمارات، عندما يقود منتخبنا في سباق الفردي العام مسافة 170 كلم، اليوم، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، المقامة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، التي تختم منافساتها غداً. ويضم منتخبنا، إضافة إلى يوسف ميرزا، كلاً من: أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف، كما تقام سباقات فردي السيدات، وتحت 23 عاماً لمسافة 111 كلم.

ولم ينجح منتخبنا تحت 23 عاماً، في صعود منصة التتويج في سباق الفردي العام لمسافة 130 كلم، الذي أقيم أمس، وسيطر عليه ثلاثي منتخب كازاخستان، المكون من بروسنسكي ودانيل وفينوكوروف، بفوزهم بالمراكز الثلاثة الأولى، بزمن قدره 3:10:42 ساعات.

وتشكل منتخبنا تحت 23 عاماً، من الرباعي محمد المطيوعي وعلي الحمادي وعبد العزيز الهاجري وحمدان أحمد.

وشارك في السباق 32 دراجاً من 12 دولة.

وحسم الأوزبكي شمندر سلطانوف لقب سباق فئة الشباب لمسافة 111 كلم، في 2:47:13 ساعة، بعد صراع مثير، حسم على خط النهاية، مع دراج منتخب كازاخستان ماكسيم تاراسكن، واحتل مواطنه كارابوتوف المركز الثالث.

وفازت الأوزبكية صوفيا كريموفا بالميدالية الذهبية في سباق الشابات لمسافة 61 كلم، محققة زمناً قدره 1:36:45 ساعة، وجاءت الكازاخية الينا سبيرينا في المركز الثاني، ومواطنتها داريا كازاكباي في المركز الثالث، بينما جاءت لاعبة منتخبنا الوطني هدى حسين، في المركز 13، في أول مشاركة لها على الصعيد القاري.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل رستم إمام علي حاكم دوشنبه، رئيس برلمان طاجيكستان، أول من أمس، أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، وتناول اللقاء استعراض تفاصيل بطولة آسيا ، ومسارات السباقات، التي تمر عبر أبرز الشوارع الرئيسة والمعالم السياحية، حيث تم إقامة قرية البطولة في قلب المدينة، بجانب تمثال إسماعيل سوموني، النصب التذكاري الأبرز. وشكرالشعفار حكومة طاجيكستان، على دعمها للبطولة، وتسخير كافة الإمكانات لها ، وتخصيص 60 سيارة للوفود، و20 حافلةلاللاعبين.

وأكد الشعفار أن النسخة الحالية، من أنجح البطولات الآسيوية، بفضل التحضير الجيّد لها منذ أكثر من عام، وما حظيت به من اهتمام ودعم من الحكومة الطاجيكية، بالإضافة إلى تنظيمها وفقاً لمعايير الطوافات العالمية ، وهو ما أثنى عليه رئيس الاتحاد الدولي ، خلال حضوره المنافسات، وأوضح ، أن مشاركة 450 دراجاً من 25 دولة، يعدّ إنجازاً كبيراً للاتحاد الآسيوي.

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