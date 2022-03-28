كاراتيه الشارقة بطلاً للكاتا والكوميتيه رجال

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج رجال نادي الشارقة الرياضي بلقب دوري الكاراتيه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، في ختام منافسات بطولة الدوري العام، التي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 5 أندية، هي أندية الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية)، والذيد واتحاد كلباء ودراجون سبورت بعجمان، ونادي الخليج الدولي.

حضر ختام الدوري العام للرجال والسيدات ومراسم التتويج اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، ود.عبدالله البادي الأمين العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ود.حصة بن حيدر، وهشام العلماء، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وكانت البطولة قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق للمستوى الفني في مسابقة الكوميتيه، نظراً لمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين عالمياً بين صفوف ناديي الشارقة واتحاد كلباء، بنادي الشارقة اللاعبون: المصري يوسف بدوي بطل العالم في وزن 84 كغم والمصنف 3 على العالم، والأوزبكي داستون بيك بطل العالم في وزن 75 كغم، والكازاخستاني نوركانات ثالث العالم وزن 75 كغم، والكازاخستاني ديدار أمير مصنف 8 على العالم وزن 67 كغم، وبنادي اتحاد كلباء اللاعبون: المصري عبدالله ممدوح ثاني العالم والمصنف رقم 1 على العالم في وزن 75 كغم، والمصري علي الصاوي ثالث العالم وزن 67 كغم، والمصري محمد رمضان المصنف 7 على العالم وزن 84 كغم.

وشهدت المباريات إثارة كبيرة بمشاركة تلك الكوكبة للاعبي منتخب الإمارات محمد جاسم الأنصاري من نادي الشارقة، ومعاوية النعيمي من نادي اتحاد كلباء، واللذان أبليا بلاءً حسناً في وسط هؤلاء المصنفين العالميين.

والجدير بالذكر أن شروط المسابقة تسمح بمشاركة بعض اللاعبين المقيمين مع اللاعبين من أبناء الدولة.

أقيمت المباراة النهائية للدوري لمسابقة الكوميتيه بنظام الذهاب والإياب، وأسفرت عن فوز نادي الشارقة ذهاباً وإياباً بعد منافسة شرسة من نادي اتحاد كلباء، الذي كان قريباً من تحقيق المفاجأة، وخطف الفوز في مباراة الإياب، مما كان سيستلزم لعب مباراة ثالثة فاصلة بينهما.

وأشاد الرزوقي بالمستوى الفني للبطولة، وقدم شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع على استضافة نادي الشارقة لبطولات الاتحاد، وتقديم الدعم اللازم لها، وأيضاً شكر المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية لمتابعته وتواصله مع الاتحاد لإنجاح البطولات التي تقام على صالة النادي. كما وجه شكره لرئيس مجلس اتحاد كلباء خالد سيف مطر عبدالله الزعابي، ونائبه سعيد خلفان المزروعي، وتقديمهما الدعم اللازم للفريق، وأشاد بتطور فريق نادي اتحاد كلباء للكاراتيه، ودخوله المنافسة بقوة للظفر بالدوري العام للكاراتيه.

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