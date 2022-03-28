الإمارات تشارك في «آسيوية الرجبي» في تايلاند

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعد منتخب الإمارات للرجبي للرجال والسيدات لسباعيات الرجبي للمشاركة ببطولة آسيا والمزمعة إقامتها بمدينة بوكيت بتايلاند بيومي 9 و10 أبريل المقبل، بعد مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات بالعناصر الشابة المواطنة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي بتونس، فبراير الماضي من أجل منحهم المزيد من الخبرات في المنافسات القارية.

ويشرف على تدريبات الرجال المدرب ابولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر، ويقود منتخب السيدات المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو التي تعاقد معها الاتحاد أخيراً وحقق المنتخب الميدالية البرونزية بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي.

وأعرب محمد الزعابي الأمين العام عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الداعم للرياضة والرياضيين وخاصة الرجبي، وإلى معالي الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة لتقديمهم الدعم لمشاركات المنتخبات الوطنية للرجبي. وعبر الزعابي عن سعادته بالجهد المبذول من الإدارة والمدربين واللاعبين من الرجال والنساء وإصرارهم على تحقيق مراكز متقدمة ببطولة آسيا المقبلة وصولاً لمنصة التتويج.

وأوضح أن المنتخب تم اختياره من المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات بهدف حصد لقب البطولة.

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