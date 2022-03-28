بن دري بطل أغلى كؤوس البولو

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج فريق بن دري بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، الذي أقيمت منافساته في نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تتويج بن دري بعد الفوز على فريق الإمارات في المباراة النهائية بنتيجة 6 - 11، ونال فريق «الإمارات» الميداليات الفضية، فيما حقق فريق أبوظبي المركز الثالث بعد الفوز على فريق «غنتوت» بنتيجة 8 - 9 ونال الميداليات البرونزية.

وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق، تنافست على الوصول إلى المباراة النهائية.

وقام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي.

كما تم تكريم نجوم البطولة محمد بن دري الحائز على جائزة أفضل لاعب هاوٍ، بعد تسجيل 4 أهداف، وتوماس بانيلو، لاعب بن دري، بجائزة أفضل لاعب محترف، بتسجيله 26 هدفاً.

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