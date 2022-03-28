10 ميداليات ملونة لنجوم الإمارات في انطلاقة "آسيوية" الجوجيتسو بالبحرين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب الإمارات للجوجيتسو حصيلة تاريخية غير مسبوقة خلال منافسات اليوم الأول للبطولة الآسيوية السادسة ، التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.

فقد توج أبطال الإمارات للرجال والسيدات بـ 10 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات.

فيما احتل المنتخب الأردني المركز الثاني بميدالية ذهبية وأخرى فضية وحل منتخب تايلاند المركز الثالث بذهبية واحدة و3 برونزيات، والبحرين في المركز الرابع بواقع فضية وبرونزية.

حضر افتتاح البطولة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو رئيس بعثة منتخبنا الوطني في البطولة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، ورضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو.

أحرز الميداليات الذهبية لمنتخب الامارات كل من بلقيس عبدالله في وزن 48 كجم للسيدات، ومريم العامري في وزن 70 كجم، وزايد الكثيري في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كجم.. فيما أحرز الميدالية الفضية فيصل الكتبي في وزن 85 كجم.

بينما أحرز البرونزيات كل من شريفة النعماني في وزن 48 كجم، وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وفراج العولقي في وزن 69 كجم، وبشاير المطروشي في وزن 57 كجم.

و قد أجرى سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو اتصالا بسعادة محمد سالم الظاهري رئيس البعثة هنأ خلاله اللاعبين واللاعبات على هذا الإنجاز القاري الكبير وطالب بقية اللاعبين واللاعبات الذين سيشاركون غدا بتحقيق المزيد من الإنجازات ليس فقط للحفاظ على اللقب الآسيوي ولكن أيضا لتحقيق حصيلة تاريخية غير مسبوقة لأي منتخب في قارة آسيا.

و توجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى مسؤولي الرياضة والاتحاد البحريني للجوجيتسو على حسن التنظيم مؤكدا أن هذا ليس بجديد على الأشقاء في البحرين.

من ناحيته أكد اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن البطولة قوية للغاية من الناحية الفنية، وناجحة من الناحية التنظيمية، ومثيرة من حيث النتائج والنزالات نظرا لتقارب المستوى الفني بين اللاعبين، وأن آسيا أصبحت القارة الأكثر تطورا في العالم في الوقت الراهن في رياضة الجوجيتسو نظرا لاستراتيجية الاتحاد القاري برئاسة عبدالمنعم الهاشمي ولكثرة بطولاتها وسرعة انتشار اللعبة في مختلف دولها وأرجع الفضل في ذلك إلى أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للجوجيتسو والتي قدمت النموذج الملهم لكل دول القارة.

من ناحيته أشاد سعادة محمد سالم الظاهري رئيس بعثة الإمارات بأداء لاعبي ولاعبات منتخبنا في اليوم الأول من البطولة، مشيرا إلى أنها بداية مثالية، تعكس حسن استعداد منتخب الإمارات الوطني للبطولة وتجسد مدى التطور في أداء اللاعبين، خاصة في ظل مشاركة 24 دولة آسيوية في الحدث بما يقرب من 400 لاعب و لاعبة، وحرص كل المصنفين على الحضور من أجل مزيد من الاحتكاك بوصفها البطولة الرسمية الأخيرة للمنتخبات كافة قبيل المشاركة في آسياد الصين سبتمبر المقبل.

وقال رضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو إنه فخور بانطباعات الوفود الإيجابية عن حسن التنظيم خاصة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين بطولة بهذا الحجم مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة في البحرين ودعمها الكبير للعبة وراء أي إنجاز تحققه لعبة الجوجيتسو في المملكة وأن المنافسة كانت قوية للغاية في اليوم الأول نظرا للرقم القياسي من المشاركين من الدول واللاعبين، والرغبة الكبيرة لدى الجميع في الخروج من تأثير جائحة كورونا والتعافي للعودة للحياة بشكل طبيعي.

تألق إماراتي في أولى أيام بطولة آسيا للجوجيتسو والمقامة حالياً بالبحرين، حيث حلق أبطالنا بـ10 ميداليات ملونة.@uaejjf#البيان_الرياضي pic.twitter.com/9exidsePba — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 28, 2022

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