ماراثون المشي في دبي يحارب التهاب المفاصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل ماراثون المشي بشعار «معاً نتغلب على التهاب المفاصل»، وأقيم الحدث بدعم بلدية دبي وحدائق دبي العامة، وبلعت مسافته 3.5 كيلومترات على طول حديقة خور دبي، وهدف لزيادة الوعي حول مرض التهاب المفاصل والمفاهيم الخاطئة حوله، وأقيمت على هامش الحدث أنشطة ترفيهية للعائلات.

وقالت الدكتورة حُيمرا بادشا، استشارية أمراض الروماتيزم والعضو المؤسس في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل: إن الهدف الأساسي للحدث هو نشر المعرفة حول حالة المناعة الذاتية، التي تم تشخيص أكثر من 350 مليون شخص بها على مستوى العالم، وتؤثر على 1 من كل 5 أشخاص في الإمارات، بما في ذلك الأطفال. يعد ماراثون المشي حدثاً أساسياً لرفع صوت وعي قوي موحّد ومخصص لإبلاغ المجتمع بأعراض التهاب المفاصل بهدف السيطرة عليه في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والدعم المناسبين.

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