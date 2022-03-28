شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تأهل فريقا شباب الأهلي مع حامل اللقب الشارقة، إلى نهائي بطولة كأس رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي، حيث فاز شباب الأهلي على الوصل «80-77» في مباراة جمعتهما على صالة نادي النصر، والشارقة على النصر «84-80» في لقاء أقيم على صالة نادي شباب الأهلي.

واحتاج شباب الأهلي لتخطي الوصل وحجز مقعده في النهائي، إلى نيل الأفضلية في مراحل الشوط الأول وحسم الفترتين الأولى والثانية «21-18 و23-17»، بعد أن سجل الشوط الثاني صحوة للوصل قادته إلى نيل الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة «19-17 و23-19»، ونجح شباب الأهلي في حسم النتيجة برمية ثلاثية لمحترفه نيكولاس قبل 3 ثوانٍ فقط من نهاية المباراة، وكانت النتيجة حينها متعادلة بين الفريقين 77-77.

وفرط النصر بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بفارق 17 نقطة وبنتيجة «29-12»، بعد أن نجح الشارقة سريعاً في استعادة توازنه والعودة بفارق النقاط وحسم نتيجة المباراة لصالحه بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع «22-15 و22-13 و28-23».

ويتجدد لقاء شباب الأهلي والشارقة للمرة الثانية في غضون أسبوع في نهائي بطولات الموسم المحلي، بعد أن التقيا الأربعاء الماضي في ختام دوري الرجال، في مباراة حسم نتيجتها شباب الأهلي «75-63» وتوجوا من خلالها باللقب الـ 13 لهم تاريخياً في الدوري.

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