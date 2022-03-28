5 رماة في «ألعاب الخليج» بالكويت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمد اتحاد الإمارات للرماية 5 لاعبين للمشاركة في دورة ألعاب الخليج بالكويت من 11 - 21 مايو المقبل، ويضم الفريق الأساسي كلاً من أحمد الحمادي وظاهر العرياني ويحيى المهيري، والذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى، في منافسات تحديد المستويات بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وسيشارك بصفة فردية كل من حمد بن مجرن ووليد العرياني صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية بأداء أحمد الحمادي الذي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن التجارب تعطي مؤشراً إيجابياً خلال المرحلة الحالية، مما يعزز من فرص تطوير مستويات رماتنا في المستقبل القريب.

وأعرب أحمد الحمادي عن سعادته بتصدره منافسات تحديد المستوى واختياره لتمثيل الدولة في دورة ألعاب الخليج، موجهاً الشكر إلى اتحاد الرماية وإلى فريق فزاع وإدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية لدعمها المتواصل.

تجارب

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد أقرت إقامة ثلاث بطولات تجارب تحديد مستوى كل منها 200 طبق على يومين لترتيب أفضلية اللاعبين وتصنيفهم بحيث تتم المشاركات المقبلة لأفضل ثلاثة رماة في الترتيب لتمثيل الدولة في بطولة آسيا بكازاخستان في شهر يوليو ودورة الألعاب الإسلامية في تركيا في أغسطس ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر وبطولة العالم لرماية الأطباق في كرواتيا في شهر سبتمبر المقبل، وهي البطولة الوحيدة هذا العام المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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