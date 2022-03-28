«دعم وتطوير القطاع الرياضي» في المجلس الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعقد لجنة شؤون التعليم والشباب والإعلام والثقافة والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان «دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، الخميس المقبل، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

وتناقش الحلقة النقاشية عدة محاور، منها الإشكاليات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالقطاع الرياضي، وتمكين الكوادر المواطنة والمدربين واللاعبين، والكشف عن الموهوبين الرياضيين، والمعوقات التي تواجه تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، والتحديات التي تواجه بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية، والتحديات التي تواجه تعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى مناقشة التحديات التي تواجه الرياضة والعاملين في القطاع الرياضي من الكوادر المواطنة والمدربين واللاعبين، والكشف عن الموهوبين الرياضيين، بالإضافة إلى تعزيز تواصل المجلس واللجنة مع المجتمع، ورصد اتجاهات المجتمع حول مختلف القضايا المطروحة في الحلقة النقاشية، وإثراء المناقشة وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة المحاور الواردة.

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