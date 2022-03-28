«شرطة دبي» يعسكر في دوشنبه استعداداً لـ«آسيوية الهواة»

المصدر: دوشنبه- عدنان الغربي

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يشارك فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية في النسخة الأولى لبطولة آسيا للهواة، التي تقام على هامش بطولة آسيا للدراجات الهوائية في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان بعد غد، بمشاركة ما يقرب عن 100 دراج من جنسيات آسيوية مختلفة ويمتد السباق لمسافة 110 كلم.

ووصل فريق شرطة دبي الجمعة الماضي لإقامة معسكر إعدادي لمدة أسبوع استعداداً لبطولة الهواة، ويضم الفريق 11 دراجاً هم: ياسر البلوشي، حارب البلوشي، سعيد صفر، عمر درويش، عبد الله الأملح، عبد الله فرحان، عبد الله محمد، عبد الله الحتاوي، حمزة ياسين، نسيم سعيدي وفاروق الجسمي.

وأعرب عادل بربري مدرب فريق شرطة دبي عن تفاؤله بقدرة الأخير على تحقيق إنجاز جديد، بعدما تألق في مختلف سباقات الهواة المحلية، التي أقيمت على مدار الموسم الحالي، حيث حصد فريق شرطة دبي لقب بطولة السلم للدراجات الهوائية إحد ىأبرز بطولات الهواة، ولقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن معسكر دوشنبه يعد تحضيراً مهماً لسباق دورة ند الشبا الرياضية، التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأكد بربري أن النتائج الجيدة، التي حققها فريق شرطة دبي في مختلف السباقات، التي شارك فيها تعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالجانب الرياضي، مشيراً إلى أن الفريق سيبذل كل جهوده من أجل تشريف الإمارات في السباق الآسيوي.

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