ختام متميز لبطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توجت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقـة، الفرق الفائزة في منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، التي نظمتها الهيئة على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة، وجاء حفل الختام متميزاً وحضره الشيخ محمد بن صقر بن حمد القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وطارق سالم الخنبشي رئيس شركة «ريتش تارجت» المنظمة للبطولة.

وتوج سالم القصير فريق شرطة الشارقة بكأس كرة القدم وجاء الريس وصيفاً واسكينوفا كلينيك ثالثاً، واختير نوفل الطائي من فريق شرطة الشارقة، أفضل لاعب، وإبراهيم عفانة من فريق فاست الهداف، وخليل بخش من فريق الريس أحسن حارس، وعمر الجندي من فريق فاست، أفضل إداري وعادل عبدالكريم من فريق شرطة الشارقة، أفضل مدرب، وجمعية الشارقة التعاونية لكرة القدم الفريق المثالي.

وفي كرة السلة، تم تتويج ذابير جيري بطلاً، وجاء فاست ثانياً، وباستا زون ثالثاً، وفي الكرة الطائرة توج بيج مارت بطلاً، وجاء باستا زون ثانياً، وزاك اليكترونيكس ثالثاً، وفي الكريكيت، توج فريق شرطة الشارقة بطلاً، وجاء سبيشال 95 الشارقة ثانياً، وجمعية الشارقة التعاونية ثالثاً، وفي الهوكي، توج فريق الشارقة تايجرز هوكي كلوب بطلاً، وجاء يو اي اي فالكونز هوكي كلوب ثانياً، واكسيبتير هوكي كلوب ثالثاً.

وأكد سالم القصير، أن فعاليات البطولة نجحت في تشجيع الأيدي العاملة على ممارسة الرياضة، في أجواء حماسية تسودها الألفة، والروح الرياضية والتنافس الشريف، وفي اعتماد الرياضة أسلوب حياة صحياً.

وأشار إلى أن البطولة تكمل الطفرة الرياضية التي تشهدها الشارقة، من خلال دمج الرياضة العمالية في المشهد الرياضي وقال: هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، تفخر بالنجاح المتميز والإقبال الكبير على البطولة الأولى من نوعها في المنطقة، ونسعى من خلال تنظيمها إلى تكريس فكرة العمل الجماعي، الذي تقوم الألعاب الرياضية على أساسه.

وتقدم سالم القصير بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة والشركة المنظمة ريتش تارجت، وجميع الهيئات المختصة في الشارقة، والرعاة على ما بذلوه من جهد وتعاون لإنجاح البطولة.

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