نبيل عاشور نائباً لرئيس الاتحاد العربي لليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حققت رياضة الإمارات إنجازاً جديداً بفوز ابن الإمارات نبيل محمد بن عاشور بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لليد، عن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للدورة الانتخابية 2025/2022.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أقيمت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لليد، المنعقد على مدار يومي الأحد والاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وترأس وفد الإمارات للاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد، ومعه كل من عبدالله السلام ربيع المحيربي نائب الرئيس، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، الذي تحدث مع البيان بكافة التفاصيل التي دارت خلال اجتماع الجمعية

4 نواب

وفاز بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة السعودي فاضل بن علي أل نمر، وجاء نبيل محمد بن عاشورنائباً لرئيس الاتحاد العربي لليد، عن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدكتور تيسير حسن المنسي نائباً عن منطقة الشام الأردني، و الدكتور محمد السيد الأمين نائباً عن منطقة دول البحر الأحمر المصري، والحنفي العدلي نائباً عن منطقة دول المغرب العربي المغربي.

وأعضاء اللجنة التنفيذية كل من البحريني خالد عبد الرحمن الحيدان والكويتي طلال زيد العتيبي والمغربي المراعي المصطفى واليمني أمين عبد الرحمن المدعي وجمال أبو يوسف ممثل فلسطين والعضوة النسائية الأردنية ولاء عدنان السعيد

جاء ذلك اليوم الاثنين في ختام اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد والتي اقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الاستاذ محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي للدوره الانتخابية السابقة وكافة ممثلي الاتحادات العربية

وشهدت الجمعية العمومية في يومها الاول حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة والشباب المصري والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

كما أسفرت الانتخابات عن تعين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الاول الذي ترأسه فاضل بن علي آل نمر بعد انعقاد الجمعية والذي تم خلاله تعين السعودي الاستاذ فاخر غاشي اميناً عاماً والتونسي رضا المناعي رئيساً للجنة المسابقات والقطري مطر الزراع رئيساً للجنة الحكام والمصري عفت رشاد رئيساً للجنة المدربين والسعودي زهير القرشي رئيساً للجنة التسويق والاستاذه اعتبار الحداد رئيسة للجنة النسائية والسعودي حسام النصر رئيساً للجنة الاعلامية وعبدو عبد الوهاب للجنة الشاطئية ومحمود العدل للطبية

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