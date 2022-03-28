الشارقة.. أرقام قياسية في عالم كرة اليد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الفوز ببطولة الدوري العام لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022 بالعلامة الكاملة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه، كما أهدى ثلاثية الموسم الحالي والنجمة السادسة على التوالي والـ16 لتصبح أرقاماً قياسية في عالم كرة اليد خلال مشوار الفريق إلى محبي ومشجعي النادي.

وأكد المدفع أن استراتيجية نادي الشارقة ترتكز على المنافسة وحصد كل البطولات، ونتطلع لأن ينقل فريق اليد نجاحاته من المستوى المحلي إلى المستوى القاري والعالمي. وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة بدعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبجهود إدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان.

مشروع

تقدم محمد عبيد الحصان، عضو مجلس نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالتهنئة إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وأعضاء المجلس، ووجه الشكر إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالفوز ببطولة الدوري.

وأثنى الحصان على العمل الكبير لإدارة الألعاب الجماعية من مشرف اللعبة جاسم محمد، ومدير فريق رجال كرة اليد علي المرزوقي، وجابر أسد إداري الفريق، ومشرف قطاع المراحل السنية يوسف أحمد، وجميع الإداريين والمدربين، في الحفاظ على المكتسبات واستمرار نجاح مشروع كرة اليد التي حققت 20 لقباً محلياً وخارجياً خلال آخر 6 سنوات، ليصل إجمالي عدد بطولات فريق الرجال إلى 36 بطولة في تاريخ النادي.

وأضاف الحصان: لم تكن تلك الإنجازات لتتحقق إلا بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، وجهد أبناء النادي.

مسيرة نجاح

يواصل الشارقة أرقامه القياسية بحصد اللقب للمرة السادسة على التوالي، والـ16 تاريخياً، والثالث بهذا الموسم بعدما فازوا بكأس السوبر وبطولة كأس نائب رئيس الدولة.

ويستعد الملك للدفاع عن لقبه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في ختام استحقاقات الموسم، معززاً رقمه القياسي كأكثر أندية الدولة فوزاً بالبطولة، وبعدد 69 مباراة متتالية بلا هزيمة في دوري أقوياء اليد، حيث كانت آخر خسارة للفريق في مواجهة شباب الأهلي في الدور الأول لموسم 2018 - 2019.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز