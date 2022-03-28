"الإمارات للدراجات" يفوز بلقب سباق الجائزة الكبرى "إندستريا"

المصدر: وام

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فاز الإيطالي دييغو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في النسخة الرابعة والأربعين من سباق الجائزة الكبرى "إندستريا" الذي أقيم في لاركانو بإيطاليا على مسار 192كم، محققا فوزه الأول للعام الحالي في بلاده.

وكان الدراج المخضرم قد تمكن من خوض السباق بتكتيك مثالي مكنه من انتزاع الفوز على حساب منافسيه أليساندرو فيديلي الذي حل ثانياً، وشاندرو ميوريس الذي حل ثالثا.

ويعد هذا الفوز الثالث والأربعين لدييغو أوليسي في مسيرته الرياضية، كما يعد الفوز الثاني والعشرين لفريق الإمارات هذا الموسم.

وقال دييغو أوليسي عقب الفوز: "سعادتي كبيرة بالفوز الأول لهذا الموسم هنا في بلادي إيطاليا، قدم زملائي في الفريق أداء قوياً طوال السباق، يجب أن أشيد بأدائهم ودعمهم لي، حيث عملنا بشكل مثالي معا".

وأضاف: "سأحظى حالياً بقسط من الراحة قبل التوجه للمشاركة في المجموعة المقبلة من السباقات، ولدي آمال في تحقيق المزيد من النتائج المميزة بفضل تعزيز معنوياتي بعد هذا الفوز".

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