النصر بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى

المصدر: وام

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أحرز فريق النصر لألعاب القوى، لقب بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، في البطولة التي نظمها اتحاد ألعاب القوى على مدار يومين بنادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك بعد احتلاله صدارة ترتيب هذه الفئة برصيد 12 ميدالية متنوعة /7 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين/، بينما حل نادي الوصل في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات /7 ذهبيات و3 برونزيات/، والشارقة ثالثاً برصيد 11 ميدالية / 3 ذهبيات و5 فضيات، و3 برونزيات/.

وأقيمت البطولة ضمن جهود اتحاد ألعاب القوى لتعزيز التطور الفني والارتقاء بـ"أم الألعاب" من خلال المسابقات المتنوعة التي شهدت تجاوباً كبيراً في الفترة الماضية من الأندية والأكاديميات الخاصة.

ونجح لاعبو النصر في السيطرة على صدارة جميع الفئات السنية في البطولة التي تضمنت منافسات المضمار والوثب والقفز والرمي، والتي تم تقسيمهم على مدار يومين متتالين بنادي دبي لأصحاب الهمم.

ففي فئة الشباب تصدر فريق النصر قمة الترتيب أيضا، محققا مركز الصدارة أيضا برصيد 11 ميدالية /10 ذهبيات وفضية واحدة/ بينما جاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات /ذهبيتين وفضيتين/، وحل لاعبو فريق الشارقة في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات /ذهبيتين وفضية واحدة و3 برونزيات/ وفي فئة الناشئين، حافظ النصر على صدارته لهذه الفئة أيضا بعدما جمع لاعبوه 8 ميداليات متنوعة / 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين/، وحل فريق الشارقة ثانياً بإجمالي 5 ميداليات / 3 ذهبيات وفضيتين/، ثم الحمرية في المركز الثالث بإجمالي 7 ميداليات /ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين/.

وفي فئة الأشبال تصدر لاعبو النصر المركز الأول بإجمالي 8 ميداليات / 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة/، وحل خورفكان في المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات / ذهبيتين وفضية وبرونزيتين/، وجاء الشارقة في المركز الثالث بإجمالي ميداليتين ذهبيتين.

وعقب المنافسات قام الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى وفهد عبدالله نائب رئيس الاتحاد، بتتويج الفرق الفائزة بكؤوس وميداليات المراكز الأولى، بحضور ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد وراشد ناصر آل علي مدير البطولة، وسعيد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.

وأكد راشد ناصر آل علي مدير بطولة نائب رئيس الدولة لألعاب القوى عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المستويات الفنية الجيدة والأرقام التي تحققت في البطولة تمثل إشارات جيدة للمرحلة المقبلة في ظل الجهود الجارية لتعزيز تطور اللعبة، مضيفا أن الجهود مستمرة من قبل مجلس إدارة الاتحاد لتنظيم بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة و"أم الإمارات" قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشار آل علي إلى أن المنافسة القوية بين الأندية وظهور مواهب الشابة في اللعبة من الأمور الجيدة التي تبشر بالخير لرياضة أم الألعاب، مشيداً في نفس الوقت بالجهود الكبيرة التي بذلت من اللجان العاملة، والتعاون البناء والإيجابي من مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم في توفير الأجواء الملائمة لاستضافة البطولة ودعم نجاحها.

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