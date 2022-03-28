عمير المهيري بطل «منافسات التزلج على الماء» بالقرم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سجلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء تفوقاً فنياً كبيراً بمشاركة 28 متسابقاً في فئات البطولة الأربع والتي رسمت على كورنيش القرم في العاصمة أبوظبي خطوط نجاح كبير مع الاستعراض الذي قدمه المشاركون كافة. وجاءت المنافسة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية كي تهدي الفوز في فئة المحترفين إلى عمير سعيد المهيري بالمركز الأول والذي حقق أفضل استعراض، في حين حل ثانياً أحمد بدر، وثالثاً عيد الرميثي.

وفي فئة الناشئين حقق المركز الأول أحمد سعيد، وجاء ثانياً سلطان النعيمي، وثالثاً حسن مصطفى، وفي فئة النوفيس حلق بالمركز الأول حمد البلوشي وجاء في المركز الثاني سلطان المرزوقي وثالثاً أحمد شبيب وكانت المشاركة الجميلة لفئة الفتيات في البطولة فحققت المركز الأول حصة القبيسي وجاءت في المركز الثاني ميثا محمد وثالثاً فرح نزيه، وقام بتكريم الفائزين في ختام السباق أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب وعدد من منظمي السباق.

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن دعمه المتواصل للرياضة الحديثة يسهم في تطور المنافسات وإخراجها في صورة متكاملة، مؤكداً الارتياح الكبير لعدد المشاركين الذي يزيد من خلال المنافسة وخاصة أنها إحدى البطولات الحديثة في الساحة الرياضية البحرية في الإمارات وقال: زيادة الإقبال وعدد المشاركين من خلال التزلج على الماء يعطيان مؤشراً قوياً إلى تطور الرياضة وانتشارها أكثر بين فئات الشباب في الإمارات، وسيكون لنا تطوير للأفضل في ما هو قادم لهذه الرياضة واهتمام أكبر بالفئات المشاركة من خلالها.

كما أثنى أحمد ثاني على مشاركة الفتيات وحضورهن المنافسة مشيداً بدور الفتاة عبر الرياضة ومشاركتها في هذه البطولة وقال: تعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية التي تتطلب لياقة وقوة كبيرة على سطح الماء وبالتالي نحن سعداء بالمستويات التي تابعناها اليوم والحضور المتميز للمشاركين جميعاً.

من ناحيتها أكدت المتسابقة ميثا محمد التي حققت المركز الثاني في فئة السيدات أن الحضور بالنسبة لها في المسابقة جاء بعد مشاركات سابقة في تدريبات وتمارين التزلج على الماء وقالت: حضورنا اليوم يعكس التطور للفتاة الإماراتية على المستوى الرياضي وقدرتها على المشاركة في البطولات التي تتطلب لياقة وفنيات عالية، وشاركت اليوم مع زميلاتي وبكل تأكيد سأواصل المشاركة حتى أحقق طموحي عبر هذه الرياضة بالوصول للأفضل ووجهت حصة الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشيدة بالتنظيم المتميز للبطولة من مختلف النواحي.

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