«الجودو» يصل تركيا للمشاركة في «انطليا غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصلت أول من أمس لتركيا بعثة منتخب الإمارات لرجال الجودو للمشاركة في بطولة انطليا غراند سلام للجودو لعام 2022، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ابريل المقبل بمحافظة انطليا التركية، والتي تشهد مشاركة 585 لاعباً ولاعبة من 69 دولة من بينها 6 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات دولة الإمارات، البحرين، المغرب، لبنان، العراق، واليمن بجانب فريق اللاجئين، وضمت قائمة بعثة منتخبنا التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد عدد 5 لاعبين في مقدمتهم الصاعد سعيد النقبي والذي تأتي مشاركته لأول مرة لمزيد من الاحتكاك والوقوف على المستويات العالمية المشاركة في منافسات وزن تحت 73 كجم بعد فوزه مؤخراً بذهبية البطولة العربية في الأردن، وتضم قائمة المنتخب الأول اللاعب ماجو معروف الفائز بذهبية البطولة العربية للجودو في الأردن في وزن فوق 100 كجم، كذلك اللاعب نورغزاري الفائز بذهبية وزن تحت 81 كجم، كما تضم القائمة جورام شفيلي (21 سنة) الذي سيشارك في منافسات تحت 66 كجم واللاعب جريجوريان أرام (23 سنة) الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم.

من جانبه، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال مع ناصر التميمي مشرف منتخب الجودو الأول فور وصول البعثة لتركيا عقب المشاركة الإيجابية في البطولة العربية مؤخراً، اطمأن على انتظام جميع اللاعبين المختارين في المعسكر الداخلي المقام حاليا في تركيا قبل انطلاقة منافسات بطولة انطليا التركية، وشدد الدرعي على ضرورة بذل كل الجهد خلال فترة الإعداد، وفقاً للخطة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية، التي تستهدف الوصول بأفضل جاهزية للمشاركات القادمة.

من جانب آخر، بدأت أمس بقاعة الأمير راشد بمدينة الحسين الرياضية في الأردن بطولة الكاتا بمشاركة نادي النصر بطل أندية الإمارات، فيما تنطلق غداً بالأردن منافسات بطولة الأندية للجودو بمشاركة نادي الفجيرة للفنون القتالية بطل أندية الإمارات وتختتم البطولة العربية للجودو الخميس المقبل.

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