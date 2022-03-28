مشاركة إيجابية لحكام ومدربي اليد في الآسيوية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حصل المدربان المواطنان إبراهيم الأميري وسعيد راشد على رخصة التدريب الدولية من الفئة (C) بختام مشاركتهما الناجحة في الدورة التي تأتي ضمن برنامج تطوير المدربين والحكام ونظمتها اللجنة الأولمبية الآسيوية خلال الفترة من 22 – 23 مارس الجاري بدولة الكويت الشقيقة.

كما شارك الحكمان المواطنان علي جعفر وخميس العشر في دورة دراسات الحكام من المستوى المتمرس والتي تأتي ضمن برنامج تطوير المدربين والحكام الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الآسيوية بنفس تلك الفترة السابقة للمدربين. وجاءت مشاركة أبناء الإمارات بهذه الدراسات بترشيح من اتحاد اليد والذي يعزز الاهتمام بكوادر اللعبة الفنية والتحكيمية يعكس أهمية دورهم في إنجاح مسيرة اللعبة بالدولة.

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