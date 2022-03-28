شرطة الفجيرة تختتم بنجاح «البادل تنس»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بنجاح منافسات النسخة الأولى من بطولة البادل تنس والتي أقيمت على مدار يومين بملاعب نادي الفجيرة للتنس، وتوج الثنائي عبدالله خالد آل علي وإبراهيم علي العبدولي بكأس وذهبية البطولة بعد فوزهما بنتيجة 2-1 على الثنائي محمد وخالد آل علي وناصر العوضي في المباراة النهائية.

وحضر اليوم الختامي الشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي والعقيد خالد الوعل الظنحاني مدير مكتب القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من مدراء الدوائر ومدراء الإدارات وضباط شرطة الفجيرة والرياضيين، ليسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من البطولة والتي شهدت مشاركة 40 لاعباً.

من جانبه، أشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالمكاسب المجتمعية والرياضية التي حققتها النسخة الأولى لبطولة شرطة الفجيرة للبادل تنس، مشيراً إلى التواصل الفعال والمتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة الفجيرة مع مختلف فئات المجتمع من خلال البطولة وأكد حرص شرطة الفجيرة الدائم على دعم أبناء المجتمع في كافة المجالات لا سيما في المجال الرياضي، كما أثنى الكعبي على جهود مجلس شباب شرطة الفجيرة بتبني فكرة تنظيم البطولة كما أثنى على حسن التنظيم بالتعاون مع اللجنة المنظمة ونادي الفجيرة للتنس. وأشار القائد العام إلى أن شرطة الفجيرة تحرص دائماً على دعم الرياضة في جميع المجالات وبما يساهم في تحقيق النفع والفائدة على المستوى المجتمعي والفردي.

بدوره، قال مدير البطولة النقيب محمد علي داد أن المنافسات أظهرت بشكل مميز الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها لعبة البادل تنس وأشار إلى مساهمة البنية التحتية المميزة لنادي الفجيرة للتنس في انجاح البطولة بما يعكس تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها مشيداً بجهود من ساهم في إنجاح البطولة من لجنة تنظيمية وإداريين وحكام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز