شرطة أبوظبي بطل «تحدي الحواجز» في الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فازت شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة تحدي الحواجز والتي أقيمت في الكويت بمشاركة 700 رياضي من عدة دول، وحقق الإنجاز البطل محمد خلفان الحساني وقطع مسافة 5 كيلو حواجز بمستويات مختلفة ومتنوعة في 17:49 دقيقة، وأكد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي أن الانجاز يضاف إلى سجلات المنتسبين الرياضية وتميز شرطة أبوظبي في العديد من البطولات والمنافسات المحلية والدولية وبمختلف الأنشطة الرياضية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية لافتاً إلى أنها وفرت الإمكانات لتأهيل الأبطال الرياضيين والفرق ودعمها بالخطط والبرامج التدريبية ضمن منظومة رياضية متكاملة.

وأوضح أن بطولة تحدي الحواجز الكويتية تعد واحدة من البطولات الخليجية الشهيرة والصعبة وتحتاج لياقة بدنية عالية في معظم منافساتها، استطاع محمد خلفان الحساني تحقيق التميز الذي يعتبر من أبرز الإنجازات الرياضية الإماراتية والتي نعتز بها مشيدا بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحفيز أبناء الوطن للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

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