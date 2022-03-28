"الشراع والتجديف" يضع استراتيجية جديدة لنشر الرياضات الحديثة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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رفع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير والمتواصل، والمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي، ما أسهم في النجاحات والتميز الكبير الذي حققه أبناء الدولة في مختلف المجالات، وتبوؤ أعلى المراتب.

جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، عقب اعتماد تشكيله الجديد في الدورة الأولمبية 2020-2024، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومحمد جمعة راشد الشامسي، نائباً أول للرئيس، والدكتورة نوال خليفة أحمد الحوسني، نائباً ثانياً للرئيس، ومحمد عبد الله محمد العبيدلي أميناً عاماً، والأعضاء كل من: محمد عبد الله حارب الفلاحي ومحمد عبيد بن ماجد العليلي وسيف راشد خليفة المهيري، وخالد محمد سلطان العويس الشامسي وسالم غانم عبيد خلفان الشامسي.

جهود

ورحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق والسداد في الفترة القادمة، والتي تتطلب تضافر الجهود، والعمل معاً بروح الفريق الواحد، من أجل ترجمة الأهداف إلى واقع، والارتقاء برياضة الشراع والتجديف نحو العالمية، ومواصلة الطريق لتحقيق التميز في كل المحافل الدولية والقارية والإقليمية، لا سيما الدورات الأولمبية الصيفية، والسعي بقوة لنشر مفهوم رياضات الشراع والتجديف في الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة من مختلف قطاعات المجتمع.

ووجّه رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، الشكر الجزيل إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على الجهود الكبيرة، والتعاون المستمر، مؤكداً أن الجميع يسعى من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير فرص النجاح لأبطالنا في كل المحافل، كما حرص رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، على تسجيل صوت شكر إلى مجلس إدارة الاتحاد السابق، على الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية، ومنذ تأسيس الاتحاد.

خطة

واستعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، في اجتماعه الأول، والذي عقد في مقر موانئ أبوظبي، خطة العمل في الفترة المقبلة، بعد إطلاع الحضور على التقارير الفنية والإحصاءات الخاصة بعمل الاتحاد في الفترة الماضية، كما ناقش فعاليات الربع الأول من عام 2022، والتي جرت في الدولة، ومن بينها البطولة الآسيوية للشراع، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكذلك بطولة أبوظبي الدولية لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (هايدروفويل)، وبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالإضافة إلى النسخة رقم 29 من أكبر طواف في المنطقة سباق (دبي مسقط) 2022، التي نظمها نادي دبي لزوارق الشاطئ.

خارطة

وناقش الاجتماع الاستراتيجية الجديدة المقترحة للاتحاد في الفترة المقبلة، والتي تتضمن خارطة طريق لتحقيق حلم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس عام 2024 (باريس 2024)، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والثلاثين، والمقررة في الولايات المتحدة الأمريكية (لوس آنجلس 2028).

وقرر مجلس الإدارة دعم الخطط الرامية إلى مد جسور التعاون مع الاتحادات الدولية والقارية المتخصصة في رياضات الشراع والتجديف، والعمل على توفير برامج شراكة تدعم صقل المواهب الإماراتية بالتجارب والدورات والمعسكرات، فضلاً على العمل من أجل استضافة الأحداث العالمية، بما في ذلك السعي للفوز بشرف استضافة الجمعية العمومية لاتحاد الشراع الدولي -ورلد سيلينيغ- للمرة الأولى في الدولة، خلال شهر أكتوبر المقبل.

تشجيع

ووجّه مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة دعم البرامج المجتمعية لنشر ثقافة رياضات الشراع والتجديف، ودعم المرأة والشباب في رياضة الإبحار والتجديف، وحث وتشجيع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية، لدعم هذه الرياضات، وتشجيع منتسبيها للمشاركة، فضلاً عن تقديم الرعاية والدعم للموهوبين والرياضيين والفرق.

وناقش الاجتماع، كيفية العمل على دعم الأندية البحرية والفرق المحلية، من أجل تطوير برامجها، ودعم الرياضيين بخطط تطوير مهني واضحة طويلة المدى، والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل إنجاح كافة البرامج، والعمل كذلك على توفير بيئة تناسب رياضات الشراع والتجديف لأصحاب الهمم، الذين ظلوا يسجلون حضوراً متميزاً في كافة المحافل الدولية.

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