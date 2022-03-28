فلوري بطل «محاربي الإمارات» بقرار الحكام

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توج الإيرلندي ويل فلوري بلقب النزال الرئيس في النسخة 28 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أول من أمس بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو،فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، بجانب عدد من السفراء في الدولة.

وتغلب الأيرلندي فلوري على السوري طارق سليمان بقرار الحكام بعد نزال قوي استمر 5 جولات،حافلة بالإثارة وتفاعل معها الجمهور، كما تغلبت الكندية كورين على منافستها الفنزويلية كارولينا عن طريق الإخضاع.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو أن النجاح المستمر لبطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، ثمرة دعم القيادة الرشيدة.

وأشار فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة باتت منصة أساسية في المشهد العالمي في رياضة الفنون القتالية، وأن الحضور المميز ومشاهدة الحدث في صالة الاتحاد أرينا بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في الإمارات.

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