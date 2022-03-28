مجمع حمدان الرياضي جاهز لمونديال المبارزة

المصدر: دبي - وام

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تواصل اللجنة المنظمة لـ «بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين الإمارات 2022»، الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ويحتضنها مجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل.

وأنهى مجمع حمدان الرياضي، كافة التجهيزات لاستضافة البطولة، حيث تم الانتهاء من تغطية أحواض السباحة والغطس، وتقسيم الأرضيات وفق مواصفات الاتحاد الدولي للمبارزة، لاستضافة أكثر من مباراة في وقت واحد، وتم تجهيزها للاستفادة من العديد المساحات الواسعة المخصصة للمنافسات.

وكان مجلس دبي الرياضي، قد عقد مؤتمراً صحافياً مع اتحاد الإمارات للمبارزة، أعلن خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة، ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل البطولة، ويعمل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة على استقطاب وتنظيم البطولات العالمية الكبرى، التي تسهم في نشر وتطوير رياضة المبارزة.

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