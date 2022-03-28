صفية الصايغ تهدي الإمارات ميدالية تاريخية في «آسيوية الدراجات»

المصدر: دوشنبه- عدنان الغربي

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أهدت صفية الصايغ، الإمارات، أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة، فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، المقامة حالياً في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، والتي تختم منافساتها الأربعاء المقبل، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة.

واحتلت الصايغ «20 عاماً»، المركز الثالث في السباق الذي أقيم صباح اليوم، محققة زمناً قدره 37:02.743 دقيقة، فيما حصلت الأوزبكية يانينا كوسكوفا على المركز الأول، بزمن 34:08.064 دقيقة، وجاءت الكازاخية بوتا باتيربيكوفا في المركز الثاني في 36:40.339 دقيقة.

وأعربت الصايغ عن شعورها بالفخر، بكونها أوّل رياضية إماراتية تنجح في الصعود على منصة التتويج الآسيوي، بعدما حققت العديد من التتويجات المحلية والعربية، وقالت: فخورة كوني أول رياضية أهدي الإمارات أول ميدالية تاريخية في رياضة الدراجات الهوائية في فئة السيدات، وأطمح أن أطوّر مستواي أكثر، وأهديها المزيد من الإنجازات.

واعتبرت صفية الصايغ، حصولها على المركز الثالث في البطولة الآسيوية، أهم تتويج في مسيرتها الرياضية التي انطلقت قبل 6 سنوات، وبداية حقيقية لمشوارها الاحترافي، وحافزاً إضافياً لحصد المزيد من الألقاب على الصعيد القاري، كما منحتها الميدالية البرونزية شعوراً بقدرتها على المنافسة آسيوياً، وقالت: أشعر أن مستواي يتطوّر شيئاً فشيئاً، ولكن بالطريقة الصحيحة، البطولة الآسيوية كانت محطة مهمة في مشواري، لذا، وضعت الحصول على ميدالية فيها، أحد أبرز أهدافي هذا الموسم، بعدما حققت لقب بطولة العرب ولقب الإمارات.

من جهة أخرى، أنهى يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، سباق الفردي ضد الساعة في المركز الرابع، بزمن قدره 30:14.998 دقيقة، بينما تصدر السباق دراج منتخب كازاخستان يفغيني فيدوروف في 28:45.197 دقيقة.

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