الشارقة بطل درع اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة بدرع اتحاد اليد بحصوله على المركز الأول بالبطولة برصيد 22 نقطة عقب تعادله مع النصر 26 - 26 بختام الدور النهائي للبطولة التي أقيمت من 3 أدوار لعب فيها الشارقة 17 مباراة وختمها بسجلٍ خالٍ من الهزائم، وهو اللقب السادس للفريق على التوالي ورقم 16 في مشواره بالبطولة وحل فريق شباب الأهلي وصيفاً بفارق الأهداف عن الجزيرة الثالث بعد تعادل الفريقين 19 - 19، وحضر مراسم التتويج علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة النادي الشارقة، وكل من عبدالله الكعبي وفيصل الطواش وداوود مليح أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد.

وبالنسبة لترتيب الفرق حل النصر رابعاً برصيد 17 نقطة يليه الوصل خامساً برصيد 13 نقطة، والعين سادساً بـ12 نقطة ثم مليحة سابعاً (8 نقاط) وجاء دبا الحصن ثامناً برصيد 7 نقاط.

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