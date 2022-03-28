سعيد غريب مدرباً لـ«أبيض اليد »

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كلفت لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة عبد الله سعيد الكعبي، المدرب الدولي الإماراتي، والمحاضر القاري سعيد غريب الشامسي عضو لجنة المدربين باتحاد الإمارات لكرة اليد، بقيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي ستقام بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير المقبل، وكان الموعد السابق لإقامة الدورة خلال شهر يناير الماضي، وأسفرت قرعتها بتلك الفترة، عن مواجهة منتخبنا نظيرة القطري في بداية مشوار الفريقين بهذا المحفل الخليجي.

ويحمل المدرب الشامسي بجعبته الخبرات الكثيرة والمميزة، منذ أن كان لاعباً بنادي الشباب السابق، والمنتخب الوطني، بجميع مراحله، إلى انتقاله للسلك التدريبي، بالإشراف على الفريق الأول بنادي الشباب، ومن ثم منتخبنا الوطني للشباب والناشئين لفترات ودورات عديدة، إلى جانب إشرافه الفني على اللعبة في نادي العين وشباب الأهلي.

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