مجمع حمدان الرياضي جاهز لمونديال المبارزة

المصدر: دبي - وام

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تواصل اللجنة المنظمة لـ «بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين الإمارات 2022»، الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ويحتضنها مجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل.

وأنهى مجمع حمدان الرياضي، كافة التجهيزات لاستضافة البطولة، حيث تم الانتهاء من تغطية أحواض السباحة والغطس، وتقسيم الأرضيات وفق مواصفات الاتحاد الدولي للمبارزة، لاستضافة أكثر من مباراة في وقت واحد، وتم تجهيزها للاستفادة من العديد المساحات الواسعة المخصصة للمنافسات.

وكان مجلس دبي الرياضي، قد عقد مؤتمراً صحافياً مع اتحاد الإمارات للمبارزة، أعلن خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة، ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل البطولة، ويعمل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة على استقطاب وتنظيم البطولات العالمية الكبرى، التي تسهم في نشر وتطوير رياضة المبارزة.

وارتفع عدد المشاركين في البطولة، ليصل إلى 1660 رياضياً ورياضية من 125 دولة، من مختلف قارات العالم، ضمن فئتي الناشئين تحت 17 سنة، والشباب تحت 20 سنة، ويتنافس المشاركون من الفرق والفردي، في ثلاثة أسلحة مختلفة، هي سلاح الشيش (الفلوريه)، وسلاح سيف المبارزة (الايبيه)، وسلاح السيف العربي (السابر)، وسيتم الاستعانة بخاصة التحكيم باستخدام الفيديو في جميع منافسات الفردي والفرق، في فئتي الشباب والناشئين.

وتبدأ الوفود في الوصول إلى الدولة، من 29 مارس الجاري، وأقام الاتحاد الدولي للمبارزة، معسكراً تدريبياً داخل مجمع حمدان الرياضي، على هامش البطولة لمساعدة المشاركين على التدريب قبل وأثناء البطولة، ويستمر المعسكر خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل.

وسينظم الاتحاد الدولي للمبارزة، عدة ندوات ودورات تدريبية للحكام على هامش البطولة، وسيتم منح الحكام شهادات معتمدة، كما سيتم عقد اجتماعات مع مختلف الاتحادات الدولية أثناء البطولة، كما ستقام برامج تعليمية عن اللعب النظيف واللعب الآمن، وغيرها من البرامج التعليمية.

وأصبح «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي شيده مجلس دبي الرياضي في عام 2010، مركزاً لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ومقراً لإقامة البطولات الدولية الكبرى ومعسكرات الفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، كما أصبح مقراً للعديد من الأكاديميات التي تسهم في انتقاء وتطوير المواهب الرياضية في الدولة، بفضل تصميمه المميز، كمجمع رياضي حديث متعدد الاستخدامات.

وتتسع مدرجات مجمع حمدان الرياضي لـ 15000 متفرج، مقسمة على طبقتين، سفلية وعلوية، بالإضافة إلى أجنحة كبار الشخصيات، وتوجد لوحة إلكترونية وسط المجمع، تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً، بارتفاع 5 أمتار، وعرض 10 أمتار، تعرض كافة البيانات والمعلومات للجماهير، مثل الوقت والنقاط والنتائج وغيرها، ويمكن للجمهور من كافة الجهات متابعتها بكل وضوح، وتتوفر في المجمع خدمة الإنترنت الحديثة، التي تكفي لأكثر من 20 ألف متفرج موجودين داخله بنفس الوقت، كما يتضمن المجّمع أماكن وقوف تتسع لـ 1588 سيارة، ويضم المجمّع أيضاً مركزاً إعلامياً متكاملاً، يتسع لأكثر من 200 إعلامي إلى جانب غرفة واسعة لعقد المؤتمرات الصحافية، وتم تزويد المركز الإعلامي بخدمة الإنترنت فائقة السرعة، التي يمكن استخدامها من قبل 1000 إعلامي بنفس الوقت، بالإضافة إلى منصة للصحافيين قرب المسبح الرئيس، مزودة بجميع الخدمات الإلكترونية.

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