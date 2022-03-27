الأهداف الرأسية.. العين في الصدارة وثلاثة في الوصافة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تلعب مهارة تسجيل الأهداف الرأسية دوراً كبيراً، في حسم المباريات، وشهدت مواجهات دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 19 جولة، العديد من الأهداف الرأسية، فقد شهدت تسجيل 69 هدفاً رأسياً، بنسبة تصل إلى 19.3 ٪ من إجمالي الأهداف الـ 358 التي سجلت حتى الآن.

قليل من اللاعبين من يجيدون تلك المهارة، التي تحتاج إلى تدريبات قوية ومستمرة، فطريقة توجيه الكرة في الزاوية الأفضل، وتوقيت الارتقاء، كلاهما مهم جداً في هذه المهارة.

وسجل 13 نادياً أهدافاً رأسية، عدا فريق عجمان، في دورينا حتى اللحظة، يأتي في الصدارة العين، متصدر جدول الترتيب، بـ 9 أهداف، من إجمالي 41 هدفاً، وجاءت نسبة الأهداف الرأسية 22 ٪ من إجمالي أهداف العين، ويجيد أكثر من لاعب في العين تسجيل الأهداف الرأسية، مثل لابا كودجو هداف دورينا، الذي سجل 3 أهداف رأسية، وكوامي كويدو وسفيان رحيمي.

ويأتي في المركز الثاني فريق الوحدة، بتسجيله 8 أهداف رأسية من إجمالي 35 هدفاً، بنسبة تصل إلى 23 ٪، وسجل نصف أهداف الوحدة الرأسية جواو بيدرو، الذي يجيد بشكل كبير ضربات الرأس، ويأتي من بعده عمر خربين بـ 3 أهداف رأسية.

كما سجل النصر 8 أهداف رأسية، من إجمالي 32 هدفاً، بنسبة تصل إلى 25 ٪، وسجل الثنائي أنطونيو خوسيه دي كارفالهو، وسبيستيان لوكاس تاجليابو، معظم الأهداف الرأسية، حيث سجل الأول هدفين، فيما سجل الثاني 4 أهداف.

كما سجل فريق بني ياس نفس عدد الأهداف الرأسية للوحدة والنصر، من إجمالي 25 هدفاً، بنسبة تصل إلى 32 ٪، وسجل المدافع ساشا إيفكوفيتش نصفها، 4 أهداف.

كما تصدر العين الأندية الأكثر تسديدات رأسية مباشرةً على المرمى بـ 24، يليه الظفرة 19، والوحدة 17، ثم النصر 16.

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