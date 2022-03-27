«البشائر» يحصد ناموس الختام في «أبوظبي للتجديف التراثي»

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز القارب «البشائر» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة والسكوني حميد سالم حميد البحري، بناموس الشوط الختامي لسباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، (شوط الدانة - اللون الأبيض) الذي أقيم على كورنيش أبوظبي ضمن مهرجان التراث البحري الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وحصد القارب «الذهب 2» جائزة الشوط الأول الذي حمل اسم البدلة، وخصص له اللون الأحمر، لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي، والسكوني ربيع علي الياهي، و«زلزال 2» لمالكه فهد أحمد المرعي وبقيادة النوخذة والسكوني فهد أحمد محمد المرعي الشحي، بالشوط الثاني (الراس- اللون أخضر)، و«الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع بالشوط الثالث (إقماشة - اللون الأبيض) بقيادة النوخذة والسكوني بدر محمد ثاني، و«البشائر» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة والسكوني حميد سالم حميد البحريـ بالشوط الرابع (الحصباه - اللون الأسود).

وتوج الفائزين حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات بحضور محمد المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة.

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