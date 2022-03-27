مبادرة بني ياس الرياضية تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تبدأ غداً، الاثنين، النسخة الثانية من مبادرة نادي بني ياس الرياضية، وتتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية والمحاضرات التوعوية، والعروض المسرحية، والجوائز العديدة في ملعب مركز الخدمة المجتمعية.

وقال ناصر الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي: تأتي المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها نادي بني ياس، وتعكس أهمية وجود الأندية في المجتمع، ودورها الفاعل في المجتمع، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية، للمحافظة على النشء بدنياً وفكرياً، وتقوية أواصر التلاحم المجتمعي مع المؤسسات والأندية الرياضية.

وأكد أن المبادرات المجتمعية لنادي بني ياس، تهدف إلى دعم المواهب، وإحياء روح التنافس والتحدي بين مختلف الشرائح والأعمار والجنسيات، التي تتعايش في مختلف أحياء مدينة بني ياس، ومد جسور التواصل مع أهالي المنطقة، من خلال الأنشطة والمبادرات المجتمعية للنادي، ضمن مسؤوليات النادي، ودوره الرياضي والاجتماعي والثقافي في المجتمع.

شارك في النسخة الأولى من المبادرة، أكثر من 400 شخص من مختلف فئات المجتمع، وتقام بدعم مجموعة كبيرة من المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات، ممثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وبلدية مدينة أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وصندوق فزعة، وبوابة الشرق مول وميدكلينك.

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