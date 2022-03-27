26 لاعباً يمثلون الإمارات بـ «آسيوية الجوجيتسو» في البحرين

المصدر: المنامة - وام

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تنطلق غداً الاثنين النسخة السادسة من البطولة الآسيوية للجوجيتسو تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، تتقدمهم الإمارات حاملة اللقب القاري في النسخة الماضية التي استضافتها أبوظبي، ويمثل منتخبنا 26 لاعباً ولاعبة في فئة النيوازا وهم زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومحمد علي السويدي، وفرج العولقي، ومحمد العامري، ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد القبيسي، وعبدالله الكبيسي، وهزاع فرحان لفئة الرجال، بينما يضم منتخب السيدات كلاً من حمدة الشكيلي، وشوق الظنحاني، وبلقيس عبدالله، وشريفة النعماني، وأسمى الحوسني، وميثاء سلطان، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وهيا الجهوري، ومهرة محفوظ، ومروة الحوسني، وتسنيم الجهوري، ومريم العامري.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من الإمارات، والبحرين، والسعودية، واليمن، وأوزبكستان، وبنجلاديش، والصين تايبيه، والهند، واندونيسيا، والعراق، واليابان، والأردن، وكازاخستان، وقيزغيزستان، ولبنان، ومنغوليا، والنيبال، وكوريا الجنوبية، ويشرف الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو على البطولة التي تكتسب أهمية كبرى باعتبارها محطة الإعداد الرئيسية للمنتخبات قبل دورة الآسياد في الصين،سبتمبر المقبل.

استعدادات

وقام فهد الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي بزيارة منتخب الإمارات في فندق الإقامة بالمنامة، واستمع لشرح من رامون ليموس المدير الفني لمنتخب الرجال، وبوليانا لاجو المديرة الفنية لمنتخب السيدات، عن استعداد اللاعبين واللاعبات ونقل لهم تحيات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وثقته الكبيرة فيهم في الحفاظ على اللقب.

وأكد أن كل الأمور تسير بالشكل المناسب، وأن الأشقاء في البحرين وفروا كل عناصر النجاح للبطولة، ستقام المنافسات على 3 أبسطة في كل الأوزان، وأعرب عن ثقته في نجاح البطولة، وخروجها في أفضل صورة من حيث التنظيم والتحكيم والحضور الجماهيري مشيرا إلى أنه التقى بانايوتوس تيودوريس رئيس الاتحاد الدولي الذي يحضر المنافسات، ويتابعها حيث إن آسيا أصبحت حالياً من أهم القارات في مجالات نشر وتطوير اللعبة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تكون المنافسة قوية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في القارة.

25 حكماً

من ناحية أخرى أجريت اليوم المرحلة الأولى من عملية الوزن الرسمية للبطولة، وأكد أليساندرو ناسيمنتو رئيس لجنة الحكام أنه تم اختيار الحكام في البطولة باهتمام كبير من أفضل حكام آسيا، وعددهم 25 حكماً، وتم تنظيم ورشة عمل لإطلاعهم على آخر المستجدات في لوائح التحكيم في الاتحاد الدولي، وسيتم تطبيق حكم الفيديو المساعد لتوفير العدالة الكاملة في الحالات الصعبة.

ويشارك حكمان من الإمارات في إدارة نزالات البطولة في فئة النيوازا وهما حمدان البلوشي، وعبيد الكعبي، وهما مرشحان للمشاركة في دورة الألعاب العالمية في أمريكا.

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