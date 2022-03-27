منتخب الصالات يواصل استعداداته للآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات تمرين المنتخب الإماراتي في نادي البطائح، مساء أول من أمس، وحث الفريق على التواصل والتركيز مع الجهاز الفني، وتقديم الأفضل للصعود إلى النهائيات الآسيوية بالكويت سبتمبر المقبل.

وأوضح مشرف المنتخبات الوطنية خميس الشامسي أن الزيارة رفعت من معنويات الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وتعاهدنا أمامه أن المنتخب سيكون في أفضل الحالات لمباريات التصفيات، وأن تحضيرات المعسكر الأول للمنتخب كانت ناجحة من كل الجوانب الفنية والإدارية، وسوف يكمل معسكره الثاني في إمارة الفجيرة اعتباراً من اليوم، على أن تكون المباراة الودية بعد غد مع المنتخب الياباني.

من جانب آخر، وصل المنتخب العراقي عبر مطار دبي الدولي، صباح أمس، فيما يصل المنتخب الياباني صباح الاثنين، والسعودي صباح غد.

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