صفية الصايغ تهدي الإمارات ميدالية تاريخية في «آسيوية الدراجات»

المصدر: دوشنبه- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدت صفية الصايغ، الإمارات، أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة، فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، المقامة حالياً في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، والتي تختم منافساتها الأربعاء المقبل، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة.

واحتلت الصايغ «20 عاماً»، المركز الثالث في السباق الذي أقيم صباح اليوم، محققة زمناً قدره 37:02.743 دقيقة، فيما حصلت الأوزبكية يانينا كوسكوفا على المركز الأول، بزمن 34:08.064 دقيقة، وجاءت الكازاخية بوتا باتيربيكوفا في المركز الثاني في 36:40.339 دقيقة.

فخر

وأعربت الصايغ عن شعورها بالفخر، بكونها أوّل رياضية إماراتية تنجح في الصعود على منصة التتويج الآسيوي، بعدما حققت العديد من التتويجات المحلية والعربية، وقالت: فخورة كوني أول رياضية أهدي الإمارات أول ميدالية تاريخية في رياضة الدراجات الهوائية في فئة السيدات، وأطمح أن أطوّر مستواي أكثر، وأهديها المزيد من الإنجازات.

واعتبرت صفية الصايغ، حصولها على المركز الثالث في البطولة الآسيوية، أهم تتويج في مسيرتها الرياضية التي انطلقت قبل 6 سنوات، وبداية حقيقية لمشوارها الاحترافي، وحافزاً إضافياً لحصد المزيد من الألقاب على الصعيد القاري، كما منحتها الميدالية البرونزية شعوراً بقدرتها على المنافسة آسيوياً، وقالت: أشعر أن مستواي يتطوّر شيئاً فشيئاً، ولكن بالطريقة الصحيحة، البطولة الآسيوية كانت محطة مهمة في مشواري، لذا، وضعت الحصول على ميدالية فيها، أحد أبرز أهدافي هذا الموسم، بعدما حققت لقب بطولة العرب ولقب الإمارات، وبالرغم من المنافسة القوية في السباق، كانت لديّ ثقة كبيرة في انتزاع مركز من ضمن الثلاثة الأوائل، وأتوجه بالشكر لمدرب منتخبنا الوطني، بدر ثاني، والمدربة سناء المرداسي على التشجيع والمتابعة وفريقي الإمارات، وأتمنى أن أكون نموذجاً ملهماً لبقية الفتيات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، التي بدأت تزدهر في الإمارات.

وأكدت بطلة الإمارات والعرب، أن فوزها بالمركز الثالث، سيمكنها من كسب المزيد من النقاط في التصنيف الدولي، ما يعزز تأهّلها لبطولة العالم المقررة في أستراليا، سبتمبر المقبل.

ميرزا الرابع

من جهة أخرى، أنهى يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، سباق الفردي ضد الساعة في المركز الرابع، بزمن قدره 30:14.998 دقيقة، بينما تصدر السباق دراج منتخب كازاخستان يفغيني فيدوروف في 28:45.197 دقيقة، وحل الياباني ناريوكي ماسودا في المركز الثاني، بزمن 29:36.745 دقيقة، والأوزبكي مرادجان خالموراتوف في 29:58.291 دقيقة.

وفي سباق الفردي ضد الساعة فئة السيدات، تمكنت ريناتا سولتانوفا لاعبة منتخب كازاخستان، من حصد الميدالية الذهبية بزمن قدره 33:24.632 دقيقة، وحصلت الإندونيسية دليا أوستينا على المركز الثاني، بزمن 33:59.275 دقيقة، والمنغولية سولونغو على المركز الثالث في 35:04.082 دقيقة.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم، الاثنين، بإقامة مسابقة الفردي العام لفئة الشباب مسافة 111 كلم، والشابات 61 كلم، والفردي العام رجال تحت 23 عاماً، مسافة 130 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز