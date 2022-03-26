الإمارات تتصدر مهرجان التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حققت دولة الإمارات المركز الأول في بطولة البراعم والأشبال (4 – 15 عاماً)، ضمن فعاليات اليوم الأول ضمن مهرجان التحدي للجوجيتسو، وحققت 3325 نقطة، وجاءت البرازيل وصيفاً برصيد 685 نقطة، ومصر ثالثاً برصيد 472 نقطة. وحلت أكاديمية نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، برصيد 1117 نقطة، وحققت أكاديمية المصارعين المركز الثاني برصيد 1044 نقطة، فيما حل نادي جوجيتسو أرينا في المركز الثالث برصيد 786 نقطة،

وحضر منافسات اليوم الأول، كلٌ من يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

ومن المقرر أن تستكمل البطولة نزالاتها غداً الأحد، في اليوم الثاني بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، كان الاتحاد أطلق مبادرة «توج ولدك»، والتي تتيح للآباء والأمهات المشاركة في تتويج أبنائهم الفائزين، وتقلدهم الميداليات على منصات التكريم، باعتبارهم جزءاً مهماً من الإنجاز.

نجاح

وأكد يوسف البطران، أن مهرجان التحدي للجوجيتسو، يواصل نجاحه اللافت في بطولته الثانية للموسم الحالي، وشهدنا اليوم مشاركة دفعة جديدة من المواهب الواعدة، التي تشكل عماد رياضتنا في المستقبل، ويسرنا أن نرى الفخر والاعتزاز في عيون أولياء الأمور وأسر اللاعبين، وهم يقفون إلى جانب أبنائهم على منصة التتويج، لتقليدهم الميداليات، ومشاركتهم لحظاتهم المميزة، في إطار مبادرة «توّج ولدك»، وأطلقنا هذه المبادرة، إيماناً منا بدور الأسرة في المساهمة ببناء جيل جديد من المواهب، التي سترفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية، من خلال الدعم والتوجيه المستمر للأبناء نحو ممارسة الرياضة.

وقال عبيد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «ترتكز أهم أهدافنا، برعايتنا للبطولة ولرياضة الجوجيتسو، بأن نقوم بدعم رؤيتها طويلة الأمد، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة اللعبة، ويسعدنا أن نرى هذه الآمال تتحقق، وأن رياضة الجوجيتسو تزداد شعبية بين الأطفال يوماً بعد يوم».

تشجيع

وتوافد الأهالي وأولياء أمور اللاعبين إلى جوجيتسو أرينا، لتشجيع صغارهم، وتحفيزهم لتحقيق الفوز، وأعربوا عن سعادتهم بمبادرة «توّج ولدك»، وتقديرهم للاتحاد، ولجهوده المستمرة التي أتاحت لهم مشاركة صغارهم هذه اللحظات الثمينة، وهم يتقلدون الميداليات الذهبية، ويخطون أولى خطواتهم في مسيرة واعدة نحو ألقاب عالمية في المستقبل.

وقالت أميرة العبيدي، والدة الطفل حامد الحمادي، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي حصد الميدالية الذهبية: «أشعر بالفخر لمشاركة ابني هذه اللحظة المميزة، وهو يتقلد الميدالية الذهبية، وأتوجه بالشكر إلى الاتحاد، على تنظيم هذه البطولة الناجحة، والاهتمام الكبير الذي يدفعنا لمواصلة تحفيز أبنائنا لخوض غمار رياضة الجوجيتسو. وشجعت ابني لممارسة هذه الرياضة، بعد التطور الذي لمسته في شخصية أخته التي تمارسها منذ أربع سنوات، على أمل أن ينضم كلاهما إلى صفوف المنتخب الوطني في المستقبل. وسنعود للمشاركة كل عام، لا سيما مع الفعاليات والأنشطة العائلية المميزة، التي تعودنا عليها في جوجيتسو أرينا».

وعبّر والد الطفل يوفين يوشوا من الفلبين، عن سعادته بمشاركة ابنه المولود في الإمارات، والبالغ من العمر 4 سنوات، في المنافسات، وسط هذه الأجواء العائلية والتنظيم الاحترافي، انطلاقاً من إيمانه بدور الجوجيتسو في بناء ثقته بنفسه، وتكوين شخصيته، في كنف بيئة حاضنة من الزملاء والمدربين.

من ناحية أخرى، يستضيف المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومساحة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة. وسجّل المهرجان في يومه الأول، نجاحاً لافتاً في استقطاب المشاركين، ما يعكس الوعي المتنامي بأهمية رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وإدراك الأهالي لدورها المؤثر في ترسيخ القيم الإيجابية، وصقل ملامح الشخصية.

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