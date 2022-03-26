أحمد مدن يهدي البحرين ميدالية تاريخية في «آسيوية الدراجات»

المصدر: دوشنبه- عدنان الغربي

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أهدى أحمد مدن البحرين أول ميدالية في تاريخ مشاركتها الآسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للرجال، بعدما حصد ذهبية سباق الفردي ضد الساعة (تحت 23 عاماً) في بطولة آسيا المقامة حالياً في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، والتي تستمر منافساتها حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة.

وأنهى مدن مسافة السباق البالغة 24 كلم في 29:25.502 دقيقة بمتوسط سرعة 48.9 كلم في الساعة، متقدماً على الأوزبكي ألكسي فوموفسكي، الذي حل في المركز الثاني بفارق 37 ثانية، وجاء الإيراني آيدين علياري في المركز الثالث، بينما احتل دراج منتخبنا الوطني محمد المطيوعي، الذي عانى من وعكة صحية قبل السباق، المركز العاشر بزمن قدره 34:03.667 دقيقة، وحضر منافسات البطولة الفرنسي ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

نتائج

من جهة أخرى، حصدت الأوزبكية آنا كوسكوفا سباق الفردي، ضد الساعة مسافة 15 كلم فئة الشابات بزمن قدره 20:06.908 دقيقة، وجاءت الكازاخية داريا كازاباي في المركز الثاني، محققة زمناً قدره 20:54.601 دقيقة، والفيتنامية تاي بي يونغ في المركز الثالث 21:57.063 دقيقة، فيما أنهت هدى حسين لاعبة منتخبنا الوطني السباق في المركز الخامس في أول مشاركة لها، بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة.

وتوج ألكسي فاغانوف دراج منتخب كازاخستان بطلاً لسباق 24 كلم، ضمن فئة الشباب بزمن 31:14.415 دقيقة، متقدماً على الإيراني محمد درزي صاحب المركز الثاني بـ44 ثانية، وعلى المنغولي دافايارجال ألتنجيريل بـ53 ثانية.

ويدخل يوسف ميرزا، الذي يحمل آمال الإمارات في البطولة أجواء المنافسات اليوم «الأحد»، حيث خوض سباق الفردي ضد الساعة، الذي يشهد مشاركة 10 دراجين آخرين من طاجيكستان وفلسطين وباكستان وإندونيسيا واليابان وأوزبكستان وإيران والهند ومنغوليا وكازاخستان، كما تخوض صفية الصايغ سباق الفردي ضد الساعة تحت 23 عاماً.

وأثنى الفرنسي ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على النجاح التنظيمي للبطولة وباستضافة طاجيكستان لهذا الحدث القاري لأول مرة، مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم امتلاكها الخبرة الكافية لتنظيم مثل هذه البطولات، إلا أنها أخرجتها بأفضل صورة ممكنة، وقال: نشكر طاجيكستان على التنظيم الرائع، نحن سعداء بعودة سباقات الدراجات إليها، حيث نعرف أنها تملك ثقافة قديمة في هذه الرياضة.

اتفاقية

قام أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بتوقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة البارالمبية الأوزباكية على هامش البطولة، بهدف تطوير رياضة ركوب الدراجات الهوائية لفئة أصحاب الهمم في أوزبكستان.

أسامة الشعفار خلال تتويج مدن بذهبية آسيا للدراجات

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