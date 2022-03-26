«سلطان الخير» يحلق بلقب «جنانة» للمحامل الشراعية 22 قدماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج القارب «سلطان الخير»، المملوك لعادل فاروق عبد الله الحمادي، بطلاً لسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج والثقافية والتراثية بأبوظبي، الجمعة، ضمن مهرجان الظفرة البحري، والذي اختتم فعالياته اليوم، السبت.

واحتل «الظفرة» لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي، المركز الثاني في السباق، فيما جاء ثالثاً «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي، ورابعاً «غاير» لسهيل عبد الله الحمادي، وفي المركز الخامس، جاء «داحس» لعبد الرحمن المرزوقي، فيما حل في المركز السادس «الصاروخ» لعمر حسين أحمد المرزوقي، وسابعاً جاء «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي، واحتل المركز الثامن «الساعي» لمنصور سالم بخيت الشوق، وتاسعاً حل «بينونة» لأحمد إسماعيل المرزوقي، وفي المركز العاشر، جاء طوفان لأحمد إسماعيل المرزوقي.

وفي إطار منافسات المهرجان نفسه، أسفرت نتائج سباق المرفأ للتجديف التراثي، عن فوز فريق الصاروخ لإبراهيم سلطان المرزوقي بالمركز الأول، وحصل ثانياً زيورخ لخليفة مهير سعيد المرزوقي، وفي المركز الثالث جاء برق لجابر محمد جابر الحمادي، ورابعاً حل الذهب لأحمد إبراهيم راشد الشامسي، في المركز الخامس جاء أبوظبي لعلي سند الحمادي.

توج الفائزين بالمراكز الأولى في السباقين، حميد سعيد بولاحج الرميثي مدير عام نادي تراث الإمارات، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباقات.

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