275 طالباً في اليوم الرياضي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم، ومجلس الموارد البشرية، «اليوم الرياضي» للعاملين في قطاع الموارد البشرية في شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية، وأصحاب الهمم.، وأكد العميد دكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الهدف من إقامة اليوم الرياضي هو ترسيخ ثقافة الرياضة كسلوك ونمط صحي يتبناه أفراد المجتمع، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية، بمشاركة ما يقارب من 275 طالباً وطالبة من مدارس حماية وأصحاب الهمم.

قال العقيد دكتور أحمد السعدي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس لجنة الروح الإيجابية بالوكالة، إن فعالية اليوم الرياضي تدعم أهداف مبادرة الروح الإيجابية، والتي تواكب أهداف توجهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي لتحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وأضاف نعمل على تحقيق أهداف المبادرة عبر تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، مثل كرة القدم، شد الحبل، والدراجات الهوائية، والبادل تنس والكرة الطائرة وتمارين اللياقة البدنية، إضافة إلى فحوصات طبية قدمتها بعض المستشفيات التخصصية اشتملت على فحص فيتامين (د) والسكر والضغط، ما ترك أثراً طيباً على الجميع.

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