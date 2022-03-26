حتا بطل كأس رئيس الدولة لشباب الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج فريق شباب نادي حتا، ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطائرة للشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية على شباب الأهلي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت في صالة نادي مليحة.

وقام الدكتور باسم النقبي نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة للتمثيل الخارجي، وعوض المنصوري المدير المالي للاتحاد، بتتويج البطل ووصيفه شباب الأهلي.

وجاءت المباراة قوية بين الطرفين، وتقدم حتا في الشوطين الأول والثاني بالفوز بنتيجة (25-20) و(25-18)، وانتفض شباب الأهلي، وفاز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة (33-31) و(25-18)، وفي الشوط الخامس والحاسم، استطاع فريق حتا، الفوز بصعوبة بنتيجة (15-11).

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