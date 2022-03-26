«جودو الإمارات» يحتكر ألقاب البطولة العربية بالأردن

المصدر: عمان - وام - العين- طلحة عبدالله

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خطف منتخبنا الوطني لرجال الجودو الأضواء في البطولة العربية للمنتخبات بالعاصمة الأردنية عمان، باحتكاره كل ألقاب البطولة وفوزه بذهبية فردي الرجال، وذهبية الفرق في ختام مشاركته. ويصبح بذلك منتخبنا بطلاً لفئة الشباب فردي وفرق، وفئة الرجال فردي وفرق عن جدارة واستحقاق.

ورفع منتخبنا رصيده في البطولة إلى 6 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، منها 3 ميداليات ذهبية في فردي الشباب، وذهبيتان وبرونزية لفردي الرجال، وذهبية بطولة الفرق للرجال، وهو إنجاز غير مسبوق لمنتخب الجودو الذي أصبح حديث البطولة في عمان في ظل مشاركة 16 دولة.

وجاء تتويج المنتخب الإماراتي بلقب بطولة فرق الرجال التي ضمت 6 منتخبات، وتم توزيعها على مجموعتين، وشارك منتخبنا بجانبه المنتخبين الأردني والسوري، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين، والكويت والمغرب، وقد بلغ منتخبنا الدور النهائي بفوزه على المنتخب الأردني 4 - 1، وعلى السوري بنفس النتيجة، ثم حقق الفوز في النهائي على شقيقه المنتخب البحريني الوصيف بنتيجة 3 - 2، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثالث والمغرب رابعاً.

وتلقت بعثة منتخبنا بعد الفوز مكالمة هاتفية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو هنأ فيها كافة أفراد البعثة، مشيداً بما تحقق من إنجاز تاريخي يستحق الإشادة والثناء،متمنياً المحافظة على هذا المستوى خلال المشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.

تهنئة

وهنأ خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، اتحاد الإمارات لمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخبنا الوطني للجودو وذلك بتتويجه رسمياً بلقبي الرجال والشباب في البطولة العربية للمنتخبات والأندية للجنسين، وقال الكعبي، إن الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للجودو هو ترجمة الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام اللامحدود من قيادتنا الرشيدة بالرياضة والرياضيين في الدولة بمختلف الألعاب إلى جانب الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها اتحاد الجودو في توفير كل الأسباب لأبطالنا من أجل تمثيل الدولة على نحو مشرف وهو ثمرة الخطط الاستراتيجية التي وضعها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والتي تعتبر نموذجاً يجب أن تحتذي به كافة المؤسسات الرياضية.

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