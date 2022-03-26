بعثة الدراجات لأصحاب الهمم تعود بالميداليات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصلت بعثة منتخب الإمارات للدراجات من أصحاب الهمم إلى أرض الوطن بعدما أنهت مشاركتها الناجحة في البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية واليدوية. حيث كان في استقبال البعثة ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية والذي هنأ أعضاء المنتخب الوطني على تشريف الرياضة البارالمبية الوطنية بالحصول على خمس ميداليات في محفل طاجكستان الآسيوي للدراجات.

وأكّد المهيري أن درّاجي الإمارات من أصحاب الهمم قد أثبتوا جدارتهم باعتلاء منصات التتويج وخاصة الحصول على ذهبيتين من عرين أبطال آسيا ليؤكدوا مرة أخرى على القدرة والعزيمة التي طالما تحلّى بها أبناء الوطن من أصحاب الهمم. وأضاف المهيري إن النتائج والأرقام التي حققها منتخب الإمارات للدراجات تبثّ الثقة في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل القادمة نظراً لقوة المنافسة التي شهدتها البطولة الآسيوية والتي تفوق خلالها أبطال الإمارات من أصحاب الهمم على أقرانهم من ذوي الخبرة والتجربة من مختلف الدول الآسيوية.

وأشار أحمد المطيوعي إداري البعثة أن الإنجاز الذي تحقق لم يكن بالسهل وجاء على الرغم من التحديات التي واجهت اللاعبين الذين أصرّوا على العمل والتدرّب رغم صعوبة الأجواء المناخية مما أسفر في النهاية عن اقتناص شرف الوقوف على منصة التتويج والحصول على ذهبيتين وفضيتين وبرونزية.

وقال المطيوعي إن المنافسة كانت كبيرة وخاصة في فئات اللاعبين أحمد البلوشي وعبد الله البدواوي خاصة مع وجود أبطال في رياضة الدراجات مثل بطل إيران الذي كان متأهلاً لطوكيو 2021 وبطل أوزبكستان ولكن لا صعب على أبناء الإمارات من أصحاب الهمم. كما أن حصول أحمد البدواوي على ميدالية في أول مشاركة له في ظل وجود أبطال ذوي خبرة هو إنجاز كبير يحسب للاعب. وأضاف المطيوعي أن اللاعبين حققوا أرقاماً غير مسبوقة في هذه البطولة مما ينم عن درّاجين أبطال يستطيعون الحصول على الميداليات في كل المحافل.

خاتماً بأهمية العمل خلال الفترة القادمة لتحسين الأرقام للتأهل لبطولة الألعاب الآسيوية المقبلة وأعرب عن ثقته في تواجد لاعبين أو ثلاثة من أبطال الوطن في الألعاب الآسيوية القادمة بالصين.

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