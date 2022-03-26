119 لاعباً يدشنون دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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انطلقت الجمعة منافسات بطولتي مارس «خطط وفكّر» الدولية للشطرنج الكلاسيكي لفئتي تحت 18 و21 عاماً، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من 18 دولة.

وشهد انطلاق المنافسات جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة.

‎وفي بداية قوية على الطاولات الأولى لفئة تحت 18 سنة تمكن المصنف الأول لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل من تحقيق الفوز على حساب منافسه الدولي عبدالله جمعة، كما فاز الدولي حمد بدر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الدولي أحمد بامطرف، وفازت لاعبة نادي فتيات الشارقة عائشة سيف على الدولي أحمد محمد، وفاز الدولي سالم عبد الرحيم على اللاعب الدولي أحمد شوين، وفازت لاعبة نادي فتيات الشارقة فاطمة سيف على اللاعب الدولي السوداني نبيل باري، كما فاز اللاعب الدولي إبراهيم دهغان من جمهورية الدومينيكان على الدولي السوري توفيق أيوب.

أما أبرز نتائج الجولة الأولى لبطولة فئة تحت 12 سنة فجاءت على النحو التالي: تمكن اللاعب أحمد الصباغ لاعب نادي مليحة من تحقيق الفوز على اللاعب السوري أنس جاويش، كما فاز جاكريش غانسن لاعب أكاديمية الشارقة الدولية على اللاعب الهندي جويل توغان، وفاز الهندي سافين سافار على لاعبة نادي الذيد موزة الكتبي، وفازت لاعبة نادي فتيات الشارقة عهود عيسى خميس على لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عمر بامطرف، وتمكنت لاعبة نادي اتحاد كلباء ريم الجسمي من الفوز على اللاعب المصري يوسف الجندي.

وأوضح جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني أن البطولة تنظم طبقاً للنظام السويسري من سبع جولات بنظام الوقت الكلاسيكي ساعة لكل لاعب مع إضافة 15 ثانية لكل نقلة ملعوبة، وتجري المنافسات على مدار 7 أيام بواقع جولة واحدة كل يوم، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة يأتي ضمن خطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الناشئين، واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في قادم الاستحقاقات.

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