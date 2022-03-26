انطلاقة قوية لبطولة شرطة الفجيرة للبادل تنس

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

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انطلقت الجمعة منافسات بطولة شرطة الفجيرة للبادل تنس بملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس وبحضور العقيد خالد الوعل الظنحاني مدير مكتب القائد العام لشرطة الفجيرة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والرياضيين، ويشارك في البطولة 40 لاعباً من مختلف الجهات الرياضية.

وأكد العقيد خالد الظنحاني أن إقامة البطولة جاء بناء على توجيهات اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بضرورة تنفيذ المبادرات الرياضية التي تسهم في تحقيق المشاركة المجتمعية والتي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وبما يحقق السعادة لفئة الشباب.

ونوه إلى أن البطولة يشارك فيها كافة فئات المجتمع وليست حصراً على منتسبي شرطة الفجيرة وهذا يعكس إيماننا بالمسؤولية المجتمعية ويعزز تواصلنا مع مختلف شرائح المجتمع مؤكدين أهمية النشاط الرياضي بما فيها لعبة البادل تنس كما أشاد بدور المنظمين للبطولة والتعاون الذي قدمه نادي تنس الفجيرة.

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