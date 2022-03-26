التونسي الهمامي بطل النسخة الأفريقية الثانية في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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فاز التونسي وسيم الهمامي بلقب النسخة الأفريقية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على المغربي بدرالدين دياني في النزال الرئيسي في وزن الوسط، التي أقيمت منافساتها مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وشهدت النسخة الأفريقية الثانية (27) من سلسلة محاربي الإمارات 13 نزالاً قوياً ومثيراً، وتوج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث وحضرها طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي الأمين العام للاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وفاز الهمامي على منافسه المغربي دياني بأول ألقاب النسخة الأفريقية في الجولة الثانية، محافظاً على سجله دون خسارة، وفي باقي النزالات فاز الجنوب أفريقي فائز جاكوبز على الكاميروني جواريس ديا بخنق المقصلة، وفاز كيفين عمر من جزر القمر على المغربي محمد أمين في وزن خفيف الثقيل عن طريق الاستسلام، وفي واحدة من مفاجآت البطولة تغلبت منى فتوحي على الجنوب أفريقية جادا كيتلي بقرار الحكام في وزن القشة بعد نزال مثير وحافل بالندية، وحقق التونسي يسري القروعي الفوز على سمير زيدي من جزر القمر بخنقة محكمة.

من جانبه أشاد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة المنظمة بما تحقق من نجاح في النسخة الأفريقية التي أبهرت الجميع سواء من ناحية النزالات أو الحضور، ذاكراً أنها حققت نجاحاً فاق التوقعات، وأضاف: النسخة الأفريقية الثانية أبهرتنا خاصة على الجانب التقني بالنسبة لي كمنظم بالإضافة إلى التنافس الرائع بين المقاتلين وكذلك الجمهور الحاضر للنزال من مختلف الدول الأفريقية والعربية أيضاً.

من ناحيته عبر التونسي الهمامي عن سعادته باللقب الأول في البطولة الأفريقية، ووجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، وأكد أن اللقب مجرد بداية وانه يتطلع إلى مزيد من الألقاب مستقبلاً، مشيراً إلى أن النزال أمام دياني لم يكن سهلاً لأنه منافس قوي مبيناً انه استعاد سيطرته على النزال بعد بداية غير جيدة حتى تمكن من التفوق في النهاية.

النسخة العربية

تتواصل بطولة محاربي الإمارات، بصالة الاتحاد أرينا والتي تشهد النسخة العربية السابعة بعدد 13 نزالاً مثيراً حيث يتنافس البطل الإماراتي محمد يحيي مع المصري محمد الجغدل للدفاع عن لقبه ،كما يواجه الأردني علي القيسي المصري أحمد فارس في اللقب الثاني في الحدث.

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