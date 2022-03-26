100 مشارك في ملتقى «دبي الرياضي» للمدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك أكثر من 100 مدرب من مدربي المراحل السنية في الملتقى السنوي الثامن لمدربي أندية دبي لكرة القدم، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي تحت إشراف المدراء والمشرفين الفنيين لأكاديميات كرة القدم في دبي، وأقيمت فعالياته في أندية شباب الأهلي والوصل والنصر، ويهدف إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية بأندية دبي.

وتم خلال الملتقى تنظيم 3 دورات، خصصت الأولى لمدربي المراحل العمرية لفئة 13 إلى 18 سنة، والثانية لمدربي المراحل العمرية لفئة 6 إلى 12 سنة، والثالثة لمدربي الحراس.

وتحدث في الملتقى كل من: يان فينكل المستشار الفني في اتحاد الكرة، وهشام بومبار المدير الفني لأكاديمية حتا، ووائل السيسي المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي، وميشيل مومارتز المشرف الفني لمدرسة الوصل للكرة، ودانيال لوباز المشرف الفني لمدرسة النصرللكرة، ويسري بوزيان المشرف الفني لمدرسة شباب الأهلي للكرة.

وقام بتقديم ورش عمل الحراس كل من: ويجورست وياسين بن طلعت وكمال جابر، المشرفين الفنيين للحراس بأكاديميات النصر والوصل وحتا.

ويأتي تنظيم الملتقى سنوياً في إطار تنفيذ برنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، فيما يتعلق بتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي.

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