كأس نائب رئيس الدولة للقوى اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم اتحاد ألعاب القوى، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، اليوم وغداً، في نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن الجهود الرامية لتعزيز التطور الفني والارتقاء بأم الألعاب من خلال المسابقات المتنوعة التي شهدت تجاوباً كبيراً في الفترة الماضية من الأندية والأكاديميات الخاصة.

برنامج

ويتضمن اليوم الأول، مسابقات المضمار والوثب والقفز والرمي، وتبدأ المنافسات بمسابقة المشي لمسافة 3000 متر لفئتي الناشئين والأشبال، وتليها مسابقات قفز الحواجز للأشبال والناشئين والشباب والرجال، لارتفاعات متنوعة، وسباقات عدو للفئات نفسها، فيما يقام سباقات جري 1500 متر للناشئين والشباب والرجال و5 آلاف متر جريلً للشباب والرجال، ثم سباق التتابع 4 × 100 للناشئين والشباب والرجال، كما تقام مسابقات الوثب الطويل للأشبال بنين والناشئين والشباب والرجال، والقفز بالزانة، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة للأشبال بنين والناشئين والشباب والرجال، ورمي الرمح للشباب والأشبال.

إشادة

وأشاد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، ومدير البطولة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، والحرص على توفير الأجواء المناسبة لدعم نجاح استضافة البطولة. وأوضح أن البطولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وثمرة الاجتماع التنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بقيادة اللواء محمد المر، رئيس مجلس الإدارة، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.

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