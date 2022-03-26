19 ميدالية حصاد منتخبنا في «فزاع لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتم منتخبنا مشاركته في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بـ 6 ميداليات ملونة 4 فضيات وبرونزيتين حيث جاءت الفضة بتوقيع نورة الكتبي «الصولجان» .

والتي حققت رقماً آسيوياً جديداً وسارة الجنيبي «رمي الرمح» وعباد خالد عباد «رمي القرص» ومريم المطروشي «رمي الرمح» فيما حصلت عائشة الخالدي على برونزية رمي الرمح وذكرى الكعبي على برونزية الصولجان ليحصد منتخبنا 19 ميدالية، وهي ذهبية و11 فضية و7 برونزيات خلال مشاركته في الحدث.

ونجح السويسري مارسيل هوك صاحب 4 ذهبيات في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بطوكيو في تحطيم الرقم العالمي في مسابقة 5000 متر الفئة «تي 54» موجهاً إنذاراً جديداً للاعبين النخبة من دبي بعد أن قال كلمته المسموعة في طوكيو وهو يسعى لتكرار السيناريو نفسه في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» فيما حصل التايلانديان براوات وداين على فضية وبرونزية المسابقة نفسها.

وابتسمت 5000 متر «تي 54» سيدات، للألمانية ميرلي مينجي تلتها السويسرية باتريشا فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى ميري من موريشيوس.

وحصل الفرنسي رونان على ذهبية الوثب العالي تي 11، 12 تلاه في المرتبة الثانية الكيني بريان فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الماليزي محمد سيف الدين.

احتكار

واحتكرت كينيا المراكز الثلاثة الأولى في سباقي 1500 متر رجال تي 11، 12 رجال وسيدات عن طريق ويلسون وروقر وإيري وماري وناسي ومنيالو.

وحلقت الهند بذهبية وفضية الوثب العالي رجال تي 42، 44، 46، بتوقيع رامنسنق وشيليش فيما ذهب المركز الثالث إلى التايلاندي أنقكارن.

وحصل الكويتي فيصل سرور على ذهبية دفع الجلة رجال أف 42، 46 والبريطاني توماس على ذهبية 100 متر رجال تي 38 والكولومبي جين على المركز الأول في مسابقة 100 متر رجال تي 13 والفرنسي كليف على ذهبية 100 متر رجال تي 37، 42، 44 والألمانية على المركز الأول في مسابقة 100 متر تي 35، 36. والكيني روجرس على ذهبية 5000 متر تي 11، 12، 13، والعراقي جراح نصار على ذهبية دفع الجلة أف 40، 41 والنرويجية ميسي على ذهبية رمي الرمح أف 13، 45، 46. فيما ذهبت ذهبية 200 متر تي 46، 47 إلى بريتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثني ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولة على المتطوعين خلال اللقاء الذي تم عقب نهاية المسابقات واصفين المشاركين في التطوع بـ «المفخرة» مؤكدين أن الجميع تسابق من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي.

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