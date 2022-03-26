منتخب الرجال للجودو بطل «عربية الأردن»

المصدر: عمان - البيان الرياضي

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أضاف منتخبنا الوطني لرجال الجودو إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بفوزه، أول من أمس، بلقب البطولة العربية للجودو لفئة الرجال، برصيد 3 ميداليات عبارة عن ذهبيتين وبرونزية، فضلاً عن المركز الخامس لوزن تحت 73 كجم.

وأحرز اللاعبان ماجو معروف ونو جزاري الميداليتين الذهبيتين، والصاعد خليفة الحوسني الميدالية البرونزية، فيما احتل اللاعب الشاب سعيد النقبي المركز الخامس، وذلك بعد فوزه الأربعاء بذهبية وزن تحت 73 كجم لفئة الشباب.

ويأتي الإنجاز الذهبي الجديد واللقب العربي على حساب منتخبات عريقة شاركت في البطولة العربية التي تتواصل منافساتها بصالة الأرينا في جامعة عمان الأردنية الأهلية تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال حتى يوم 31 مارس الجاري.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، على الاتصال بناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين خزانة الاتحاد الدولي للجودو ممثل الاتحاد الدولي في البطولة، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو عضو الاتحاد العربي رئيس البعثة، لتهنئتهم بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وأكد الدرعي أن تلك النتائج المشرفة جاءت نتيجة الاستعداد الجيد والجهد الكبير من المدربين واللاعبين والإداريين، وتسلح الجميع بالعزيمة والإصرار والتحدي، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم البعثة بعد عودتها إلى الدولة.

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